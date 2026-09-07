«Киян закликали виїжджати зі столиці»: що відомо

Російські пропагандистські медіа запустили чергову хвилю дезінформації, стверджуючи, нібито у Верховній Раді закликали мешканців столиці терміново залишати місто через катастрофічну ситуацію взимку. Як основу для цього фейку ворожі ресурси використали фрагмент інтерв’ю народної депутатки Соломії Бобровської.

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"Насправді російські медіа вирвали фразу з контексту та змістили акценти", — повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки після детального аналізу повного запису розмови.

У відомстві пояснили, що Бобровська насправді наголошувала на важливості відвертого діалогу між державними інституціями та громадянами напередодні холодів. "Вона говорила про необхідність чесної комунікації влади з суспільством щодо можливих труднощів восени та взимку", — підкреслюють аналітики Центру. Народна депутатка зауважила, що державні органи мають прямо готувати населення до будь-яких сценаріїв, а не "годувати обіцянками".

Саме під час пояснення цієї позиції парламентарка навела гіпотетичний перелік жорстких, але відвертих порад. "Фраза "готуйтеся, запасайтеся, виїжджайте з Києва, дрова — все що завгодно" прозвучала як приклад можливих рекомендацій", — зазначають у Центрі стратегічних комунікацій. Експерти акцентують, що це був лише опис того, як саме влада має комунікувати у разі реальної потреби, а не власна директива чи заклик Бобровської до негайної евакуації.

Проте російські пропагандисти навмисно проігнорували загальну суть дискусії. "Російські медіа прибрали цей контекст і подали емоційний перелік як нібито пряму рекомендацію українцям залишати столицю", — підсумували в Центрі, закликавши довіряти лише першоджерелам та не піддаватися на інформаційні маніпуляції ворога.

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