Конец эпохи ставленников Ермака: кто возглавит КГВА после Ткаченко

В Киевской городской военной администрации (КГВА) ожидается возможное изменение руководства. Вместо занимающего должность с конца декабря 2024 года Тимура Ткаченко новым руководителем может стать глава Деснянского района Максим Бахматов. Эти кадровые перестановки рассматриваются как часть процесса "чистки" городских властей от лиц, связанных с бывшим главой Офиса президента Андреем Ермаком. Назначение Бахматова может принести городу новый этап публичной активности, учитывая его предыдущее участие в резонансных событиях.

Конец эпохи ставленников Ермака: кто возглавит КМВА после Ткаченко

О возможных перестановках в руководстве столицы в своем Facebook сообщил экс-нардеп и бывший глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко. По его словам, отставка Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента повлечет за собой "кадровую чистку" его ставленников. В частности, это коснется и нынешнего главы КГВА Тимура Ткаченко, которого считают протеже бывшего топ-чиновника.

"Он год выполнял задание офиса по расстановке палок в колеса городу, Киевсовету и лично Кличко. Как видим Киевсовет и мэр – на своем месте. Что касается защиты столицы, то у Ткаченко и там – провал. Потому готовят на выход. Вместо него на главу КГВА рассматривают экс-шоумена из камеди клаб Максима Бахматова", — заметил Александр Черненко в сообщении.

Экс-глава КИУ объясняет: сама должность главы военной администрации в столице "политическая", и к, собственно, защите города отношение имеет опосредованное. Следовательно, привлечение "шоумена" к руководству КГВА вполне может вкладываться в кадровую политику Офиса президента. Между прочим, напомнил Черненко и о "достижениях" Бахматова в должности главы Деснянской РГА.

"Уже через полгода (после назначения — Ред.) этот глава РГА, согласно данным из открытых источников, был признан аферистом. Он должен вернуть 27 млн. грн. А еще Бахматов проходит по уголовному делу за избиение женщины – заместителя мэра Киева Анны Старостенко, на которую напал прямо на сцене", — заметил Черненко в сообщении.