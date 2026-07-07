Кількість жертв зростає: з-під завалів у Києві дістали нові тіла загиблих

Російська масована атака на Київ продовжує приносити трагічні наслідки. У Дарницькому районі столиці рятувальники виявили під завалами зруйнованого житлового будинку тіла ще двох людей. Таким чином, кількість загиблих внаслідок одного з наймасштабніших ударів по українській столиці зросла до 18. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

За інформацією рятувальників, аварійно-пошукові роботи продовжуються цілодобово, оскільки під уламками можуть залишатися люди.

Зруйнований багатоповерховий будинок став одним із об'єктів, які отримали критичні ушкодження під час комбінованої нічної атаки Росії. Фахівці продовжують розбирати завали із застосуванням важкої інженерної техніки та пошукового обладнання.

Раніше міська влада інформувала, що внаслідок російського удару постраждали не менше 58 осіб. Багато з них отримали тяжкі травми та залишаються у медичних закладах. Медики продовжують боротися за життя найважчих пацієнтів.

Російські війська вкотре застосували комбіновану тактику, використовуючи різні типи ракет та безпілотників. Основний удар припав по цивільній інфраструктурі столиці, що призвело до руйнування житлових будинків та численних людських жертв.

Пошуково-рятувальна операція продовжується, тому кількість загиблих та постраждалих може змінитися. Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки загроза нових ударів зберігається.

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