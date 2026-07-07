Количество жертв растет: из-под завалов в Киеве достали новые тела погибших

Российская массированная атака на Киев продолжает приносить трагические последствия. В Дарницком районе столицы спасатели обнаружили под завалами разрушенного жилого дома тела еще двух человек. Таким образом, количество погибших в результате одного из самых масштабных ударов по украинской столице возросло до 18. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

По информации спасателей, аварийно-поисковые работы продолжаются круглосуточно, поскольку под обломками могут оставаться люди.

Разрушенный многоэтажный дом стал одним из объектов, которые получили критические повреждения во время комбинированной ночной атаки России. Специалисты продолжают разбирать завалы с применением тяжелой инженерной техники и поискового оборудования.

Ранее городские власти информировали, что вследствие российского удара пострадали не менее 58 человек. Многие из них получили тяжелые травмы и остаются в медицинских учреждениях. Медики продолжают бороться за жизнь наиболее тяжелых пациентов.

Российские войска в очередной раз применили комбинированную тактику, используя различные типы ракет и беспилотников. Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре столицы, что привело к разрушению жилых домов и многочисленным человеческим жертвам.

Поисково-спасательная операция продолжается, поэтому количество погибших и пострадавших может измениться. Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку угроза новых ударов сохраняется.

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