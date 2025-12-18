logo_ukra

BTC/USD

84507

ETH/USD

2783.05

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.59

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ Київський бюджет-2026: десятки мільярдів у розпал війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Київський бюджет-2026: десятки мільярдів у розпал війни

Київська міська рада ухвалила бюджет столиці на наступний рік у розмірі понад 106 мільярдів гривень

18 грудня 2025, 21:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Київська міська рада ухвалила бюджет столиці на наступний рік у обсязі понад 106 мільярдів гривень. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Київський бюджет-2026: десятки мільярдів у розпал війни

Київський бюджет 2026

За його словами, кошторис міста сформований з урахуванням реальних економічних умов, у яких нині працює столиця, а також актуальних потреб життєзабезпечення Києва та його мешканців.

Кличко наголосив, що бюджет є збалансованим і передбачає фінансування ключових напрямків, необхідних для стабільної роботи міської інфраструктури. Йдеться, зокрема, про забезпечення життєдіяльності столиці, надання базових та соціальних послуг киянам, а також підтримку військових, ветеранів і соціально незахищених категорій населення.

Міський голова підкреслив, що в умовах війни особливу увагу приділено збереженню критично важливих сфер, які безпосередньо впливають на безпеку, соціальну стабільність та функціонування міста.

Детальний розподіл видатків бюджету та пріоритетні напрями фінансування Київрада оприлюднить окремо після завершення всіх процедур ухвалення.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сергій Стерненко прокоментував масовані атаки російських військ на Одеську область, заявивши, що в діях ворога немає нічого несподіваного. За його словами, Росія намагається відрізати значну частину регіону від транспортних комунікацій, атакуючи два ключові мости — у Затоці та Маяках.
Він зазначив, що ураження цих об’єктів не лише ускладнить пересування всередині області, а й створить серйозні проблеми для українського експорту та імпорту в напрямку Румунії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/5883
Теги:

Новини

Всі новини