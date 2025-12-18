Київський бюджет-2026: десятки мільярдів у розпал війни

Київська міська рада ухвалила бюджет столиці на наступний рік у обсязі понад 106 мільярдів гривень. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Київський бюджет 2026

За його словами, кошторис міста сформований з урахуванням реальних економічних умов, у яких нині працює столиця, а також актуальних потреб життєзабезпечення Києва та його мешканців.

Кличко наголосив, що бюджет є збалансованим і передбачає фінансування ключових напрямків, необхідних для стабільної роботи міської інфраструктури. Йдеться, зокрема, про забезпечення життєдіяльності столиці, надання базових та соціальних послуг киянам, а також підтримку військових, ветеранів і соціально незахищених категорій населення.

Міський голова підкреслив, що в умовах війни особливу увагу приділено збереженню критично важливих сфер, які безпосередньо впливають на безпеку, соціальну стабільність та функціонування міста.

Детальний розподіл видатків бюджету та пріоритетні напрями фінансування Київрада оприлюднить окремо після завершення всіх процедур ухвалення.

