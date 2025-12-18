Киевский бюджет-2026: десятки миллиардов в разгар войны

Киевский городской совет принял бюджет столицы на следующий год в объеме более 106 миллиардов гривен. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Киевский бюджет 2026

По его словам, смета города сформирована с учетом реальных экономических условий, в которых сейчас работает столица, а также актуальные потребности жизнеобеспечения Киева и его жителей.

Кличко подчеркнул, что бюджет сбалансирован и предусматривает финансирование ключевых направлений, необходимых для стабильной работы городской инфраструктуры. Речь идет, в частности, об обеспечении жизнедеятельности столицы, предоставлении базовых и социальных услуг киевлянам, а также поддержке военных, ветеранов и социально незащищенных категорий населения.

Городской голова подчеркнул, что в условиях войны особое внимание уделено сохранению критически важных сфер, непосредственно влияющих на безопасность, социальную стабильность и функционирование города.

Детальное распределение расходов бюджета и приоритетные направления финансирования Киевсовет обнародует отдельно после завершения всех принятых процедур.

