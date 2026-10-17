Київські ТЕЦ вимкнули генерацію електрики: чи замерзне тепер Київ узимку

Київські теплоелектроцентралі припинили виробництво електроенергії, проте продовжують забезпечувати столицю теплом. Про це заявив народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко в ефірі "Новини. Live".

ТЕЦ Києва. Фото: з відкритих джерел

За словами парламентаря, зупинка виробітку електрики не означає, що ТЕЦ повністю припинили роботу. Наразі обладнання використовується у режимі теплопостачання, щоб подавати тепло споживачам.

Кучеренко пояснив, що теплоелектроцентралі здатні працювати за принципом когенерації – одночасно виробляти електричну та теплову енергію. Однак їх технічні можливості дозволяють перемикатися і на окремий виробіток тепла, коли виробництво електрики не здійснюється.

"Київські ТЕЦ припинили виробництво електроенергії. Але вони не припинили виробництво тепла", — наголосив нардеп.

Таким чином, йдеться не про повну зупинку столичних теплоелектроцентралів, а про зміну режиму їхньої роботи. За нинішніх умов пріоритетом залишається подача тепла до міської системи.

ТЕЦ відіграють важливу роль у забезпеченні Києва комунальними послугами, оскільки дозволяють централізовано постачати тепло житлові будинки та інші об'єкти. Тому інформація про зупинення генерації електроенергії сама по собі не означає припинення теплопостачання.

Водночас заява Кучеренка стосується саме режиму роботи теплоелектроцентралів. Воно не містить подробиць про терміни такого режиму, причини припинення вироблення електрики або можливі зміни в енергопостачанні столиці.

Головне уточнення від нардепа: незважаючи на припинення виробництва електроенергії, київські ТЕЦ продовжують виконувати свою теплову функцію. Саме вона зараз залишається ключовою для забезпечення міста теплом.

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