Киевские ТЭЦ выключили генерацию электричества: замерзнет ли теперь Киев зимой

Киевские теплоэлектроцентрали прекратили производство электроэнергии, однако продолжают обеспечивать столицу теплом. Об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире "Новости.Live".

ТЭЦ Киева. Фото: из открытых источников

По словам парламентария, остановка выработки электричества не означает, что ТЭЦ полностью прекратили работу. Сейчас оборудование используется в режиме теплоснабжения, чтобы подавать тепло потребителям.

Кучеренко объяснил, что теплоэлектроцентрали способны работать по принципу когенерации – одновременно производить электрическую и тепловую энергию. Однако их технические возможности позволяют переключаться и на отдельную выработку тепла, когда производство электричества не осуществляется.

"Киевские ТЭЦ прекратили производство электроэнергии. Но они не прекратили производство тепла", — подчеркнул нардеп.

Таким образом, речь идет не о полной остановке столичных теплоэлектроцентралей, а об изменении режима их работы. В нынешних условиях приоритетом остается подача тепла в городскую систему.

ТЭЦ играют важную роль в обеспечении Киева коммунальными услугами, поскольку позволяют централизованно снабжать теплом жилые дома и другие объекты. Поэтому информация об остановке генерации электроэнергии сама по себе не означает прекращения теплоснабжения.

Вместе с тем заявление Кучеренко касается именно режима работы теплоэлектроцентралей. Оно не содержит подробностей о сроках такого режима, причинах прекращения выработки электричества или возможных изменениях в энергоснабжении столицы.

Главное уточнение от нардепа: несмотря на прекращение производства электроэнергии, киевские ТЭЦ продолжают выполнять свою тепловую функцию. Именно она сейчас остается ключевой для обеспечения города теплом.

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