Киевский городской совет обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние моста Патона, - Минразвития общин и территорий

Содержание, восстановление и безопасное функционирование моста Патона – ответственность города. Об этом сообщили со ссылкой на законодательную базу в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Законодательство Украины четко определяет распределение полномочий в сфере управления дорожной инфраструктурой. Улицы и дороги городов и других населенных пунктов, а также мосты – ответственность органов местного самоуправления. Именно они должны постоянно обеспечивать безопасные, экономические и удобные условия движения транспорта и пешеходов по улицам и дорогам в своих общинах. Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий Украины.

Согласно информации министерства, именно местные власти отвечают за состояние улиц и дорог, в частности в контексте безопасности движения, качества работ по проектированию, строительству реконструкции, ремонту и содержанию улиц и дорог городов и других населенных пунктов.

Финансирование этих мер происходит за счет местных бюджетов и других источников финансирования, определенных законодательством.

"Мост имени Е. А. Патона через реку Днепр – объект именно коммунальной собственности города Киева. То есть мост принадлежит территориальному обществу Киева. Именно Киевский городской совет и его исполнительный орган имеет полномочия и обязанность обеспечивать его надлежащее техническое состояние. Включая планирование и финансирование ремонтных и восстановительных работ за счет городского бюджета", — отметили в Минразвития.

В министерстве напомнили, что еще в 2018 году упомянутый мост был признан находящимся в нетрудоспособном — аварийном состоянии. В 2023 году Комиссия по проверке мостовых сооружений, созданная во исполнение решения СНБО, выяснила, что противоаварийные мероприятия проводились только на отдельных опорах моста в 2018 и 2019 годах. Всего на эти цели городские власти потратили 15 миллионов гривен. Тогда же эксперты подтвердили, что мост находится в пятом нетрудоспособном эксплуатационном состоянии. В дальнейшем, включая дату комиссионного осмотра, никаких ремонтных работ не проводилось.

"Эти факты подтверждают длительное отсутствие системной работы городских властей для восстановления трудоспособного состояния моста и финансирования соответствующих работ. Мост находится именно в коммунальной собственности города Киева, а любая передача прав и функций заказчика по его реставрации не прекращает обязанности для городских властей обеспечивать его безопасную эксплуатацию, создавать удобные условия движения и, прежде всего, осуществлять поиск и привлечение соответствующего финансирования", — говорится в сообщении Минздрава, где также подчеркивается мост Патона принадлежит территориальной общине города Киева.





Ранее сообщалось, что столичный мост Патона, официально находящийся в пятом эксплуатационном состоянии, то есть признанный нетрудоспособным, пока остается пригодным для ограниченного использования.

Напомним, когда мост Патона в Киеве вводился в эксплуатацию в 1953 году, его расчетный ресурс составил 100 лет. С годами ресурс уменьшался, и в 2018 году исчез. По данным экспертов , последние восемь лет остаточный ресурс моста Патона равен нулю.