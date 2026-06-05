У Києві 5 червня вдень сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: легковий автомобіль, рухаючись із великою швидкістю, злетів із проїжджої частини і врізався в підземний пішохідний перехід. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули чотири особи, повідомляють місцеві пабліки та ЗМІ.

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Поліція Києва підтвердила факт ДТП та зазначила, що трагедія сталася у Солом’янському районі, на Чоколівському бульварі. "Наразі з’ясовуємо всі обставини і причини ДТП", — повідомили правоохоронці. На місце події виїхала слідчо-оперативна група для фіксації всіх деталей. Стан водія та додаткові обставини аварії ще уточнюються.

Внаслідок ДТП рух транспортних засобів на Чоколівському бульварі у напрямку вулиці Вадима Гетьмана значно ускладнено. Правоохоронці наразі не коментують інформацію щодо постраждалих та затримання водія. Всі деталі обіцяють надати після проведення першочергових слідчих дій.

За словами поліції, попередньо відомо про чотирьох загиблих, проте остаточні дані ще уточнюються. Місцеві служби закликають водіїв і пішоходів бути максимально обережними та уважними під час руху.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російську агресію проти України в Кремлі тепер трактують не лише як "війну Байдена", а й як "війну Трампа". Таку думку він озвучив під час спілкування з журналістами, коментуючи відносини між Москвою та Вашингтоном.За словами Лаврова, протягом останнього року між Росією та США відбулося чимало контактів на різних рівнях, включно з перемовинами за участі керівництва держав.