В Киеве 5 июня днем произошло масштабное ДТП: легковой автомобиль, двигаясь с большой скоростью, взлетел с проезжей части и врезался в подземный пешеходный переход. По предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека, сообщают местные паблики и СМИ.

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Полиция Киева подтвердила факт ДТП и отметила, что трагедия произошла в Соломенском районе, на Чоколовском бульваре. "В настоящее время выясняем все обстоятельства и причины ДТП", — сообщили правоохранители. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для фиксации всех деталей. Состояние водителя и дополнительные обстоятельства аварии еще уточняются.

В результате ДТП движение транспортных средств на Чоколовском бульваре в направлении улицы Вадима Гетьмана значительно затруднено. Правоохранители пока не комментируют информацию о пострадавших и задержании водителя. Все детали обещают предоставить после проведения первоочередных следственных действий.

По словам полиции, предварительно известно о четырех погибших, однако окончательные данные еще уточняются. Местные службы призывают водителей и пешеходов быть максимально осторожными во время движения.

Портал "Комментарии" уже писал , что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российскую агрессию против Украины в Кремле теперь трактуют не только как "войну Байдена", но и как "войну Трампа". Такое мнение он озвучил в ходе общения с журналистами, комментируя отношения между Москвой и Вашингтоном. По словам Лаврова, за последний год между Россией и США произошло немало контактов на разных уровнях, включая переговоры с участием руководства государств.