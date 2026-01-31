logo_ukra

Київ залишився без води: деталі масштабної аварії

«Київводоканал» працює разом з енергетиками, щоб якнайшвидше повернути воду в оселі киян

31 січня 2026, 13:06
Унаслідок аварії в енергетичній системі України в Києві тимчасово повністю припинено водопостачання в усіх районах міста. Про це повідомила пресслужба "Київводоканалу".

Київ залишився без води: деталі масштабної аварії

Відключення води. Фото: із відкритих джерел

У підприємстві зазначили, що знеструмлення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства стало причиною зупинки подачі води. Наразі енергетики спільно з фахівцями "Київводоканалу" працюють у посиленому режимі, щоб у найкоротші терміни відновити електроживлення критичної інфраструктури та повернути водопостачання мешканцям столиці.

"На цей момент енергетики разом із нашими спеціалістами роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства та подачі води киянам", — йдеться в офіційному повідомленні.

Через відсутність води мешканці різних районів Києва вже повідомляють про значні побутові труднощі. У "Київводоканалі" закликають містян із розумінням поставитися до ситуації та за можливості раціонально використовувати наявні запаси води до повного відновлення послуг.

Про подальший розвиток подій, а також про орієнтовні терміни відновлення водопостачання у столиці підприємство пообіцяло інформувати додатково.

Нагадаємо, в Україні 31 січня стався масштабний блекаут – значна частина країни залишилася без електропостачання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Україні стався масштабний блекаут, який охопив Київ та низку областей. На ситуацію вже відреагував президент Володимир Зеленський, заслухавши доповіді уряду щодо причин аварії та заходів із стабілізації енергосистеми.

За словами глави держави, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко та міністр енергетики Денис Шмигаль поінформували про аварійну ситуацію, що виникла з технологічних причин на лініях між енергосистемами України та Молдови. 




