Киев остался без воды: детали масштабной аварии

В результате аварии в энергетической системе Украины в Киеве временно полностью прекращено водоснабжение во всех районах города. Об этом сообщила пресс-служба "Киевводоканала".

Отключение воды. Фото: из открытых источников

В предприятии отметили, что обесточивание объектов водопроводно-канализационного хозяйства стало причиной остановки подачи воды. В настоящее время энергетики совместно со специалистами "Киевводоканала" работают в усиленном режиме, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электропитание критической инфраструктуры и вернуть водоснабжение жителям столицы.

"На данный момент энергетики вместе с нашими специалистами делают все возможное для скорейшего возобновления электроснабжения объектов водопроводно-канализационного хозяйства и подачи воды киевлянам", — говорится в официальном сообщении.

Из-за отсутствия воды жители разных районов Киева уже сообщают о значительных бытовых трудностях. В Киевводоканале призывают горожан с пониманием отнестись к ситуации и по возможности рационально использовать имеющиеся запасы воды до полного восстановления услуг.

О дальнейшем развитии событий, а также ориентировочных сроках восстановления водоснабжения в столице предприятие пообещало информировать дополнительно.

Напомним, в Украине 31 января произошел масштабный блекаут – значительная часть страны осталась без электроснабжения.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине произошел масштабный блекаут, охвативший Киев и ряд областей. На ситуацию уже отреагировал президент Владимир Зеленский, заслушав доклады правительства о причинах аварии и мерах по стабилизации энергосистемы.

По словам главы государства, премьер-министр Юлия Свириденко и министр энергетики Денис Шмигаль проинформировали об аварийной ситуации, возникшей по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.



