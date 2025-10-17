Киев оказался беззащитным перед обстрелами: за самую большую ошибку власти заплатят киевляне

Критическая инфраструктура Киева оказалась незащищенной перед вражескими обстрелами. С одной стороны, эксперты неоднократно отмечали, что 100% защиту энергетических объектов обеспечить невозможно. С другой – киевлян уверяли, что все объекты защищены.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко убежден, что события последних дней в столице показали: борьба за Киев продолжается и давно вышла за пределы хозяйственных вопросов.

"То, что мы наблюдаем сегодня, — результат политического противостояния, которое имеет более глубокие корни. И у президента Владимира Зеленского, и у Киевского городского головы Виталия Кличко есть свои видения будущего и собственные амбиции. В этом нет ничего удивительного — но проблема в том, что эти амбиции начинают оказывать непосредственное влияние на жизнь киевлян", — отметил народный депутат.

Политик отметил, что когда в прошлую пятницу ночью значительная часть левого берега оказалась без света, воды и канализации, столица почувствовала, насколько уязвимой остается ее инфраструктура. Реакция горожан, по словам Кучеренко, была острой – и справедливой.

"Люди возмущены, ведь им неоднократно обещали, что "энергетическая безопасность Киева обеспечена", показывали создание трехуровневых систем защиты, делали на этом пиар. Но когда реальность не совпала с обещаниями, возмущение стало закономерным. Вместе с тем нельзя забывать: страна в состоянии войны, и ни одна система не может гарантировать абсолютную стабильность”, — объяснил политик.

Однако, по словам народного депутата, самая большая ошибка – это не технический сбой, а кадровая политика.

"Некоторые управленческие решения, в частности назначение людей без должного опыта, уже показали свою неэффективность. Об этом говорили давно. И теперь видим последствия. Киевляне заслуживают не громких заявлений, а профессиональных действий и честной коммуникации", — резюмировал Кучеренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как массированные атаки зимой изменят настроения украинцев.



