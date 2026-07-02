Київ у вогні та диму: страшні наслідки атаки РФ

Внаслідок масованого удару країни-агресора по Києву в ніч на 2 липня пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в семи районах міста. Загинули вісім людей, ще 34 – постраждали. Як передає портал "Коментарі", про це у соцмережах повідомив начальник КДВА Тимур Ткаченко.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

"На даний момент кількість жертв російського удару зросла до 8. Ворог в черговий раз цілеспрямовано завдає ударів по житлових кварталах і вбиває мирних жителів. У нас дуже серйозні руйнування та значна кількість постраждалих, зокрема дітей", — повідомив чиновник.

У ДСНС повідомили, що у Шевченківському районі зафіксовано гасіння пожежі на загальній покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю.

Також рятувальники працюють у житловій п'ятиповерхівці, де виникло спалах на площі 300 квадратних метрів. Крім того, задокументовано руйнування ще однієї п'ятиповерхівки та пожежу у триповерховому нежитловому будинку.

У Дарницькому районі зафіксовано часткові руйнування житлових п'яти- та дев'ятиповерхівок, пошкодження верхніх поверхів 16-поверхового будинку та руйнування приватних будинків.

У Печерському районі зафіксовано пошкодження житлової дев'ятиповерхівки та пожежу на площі 200 квадратних метрів у межах першого та другого поверхів. Згідно з повідомленням, на цій локації надзвичайники врятували одну людину.

В Оболонському районі сталася пожежа на території складського майданчика. Звідти люди самостійно принесли потерпілого до найближчого пожежного підрозділу, де працівники ДСНС надають йому першу медичну допомогу.

Окрім того, ДСНС показала наслідки займання на технічному поверсі 16-поверхового будинку у Голосіївському районі.

У Святошинському районі зафіксовано пошкодження двох приватних житлових будинків, а у Деснянському – пошкодження житлової дев'ятиповерхівки. На всіх локаціях працюють потрібні служби.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Інтернеті інформували про ознаки підготовки обстрілу із застосуванням стратегічної авіації.

Моніторингові канали повідомили, що в готовності до застосування було 6 бортів Ту-95МС на авіабазах "Олень" та "Енгельс-2". Також у готовності перебували 3 Ту-160 на авіабазі "Українка".



