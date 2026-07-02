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Киев в огне и дыму: страшные последствия атаки РФ

Число погибших и пострадавших быстро растет

2 июля 2026, 06:33
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Кравцев Сергей

В результате массированного удара страны-агрессора по Киеву в ночь на 2 июля повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в семи районах города. Погибли восемь человек, ещё 34 – пострадали. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсетях сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Киев в огне и дыму: страшные последствия атаки РФ

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

"На данный момент число жертв российского удара возросло до 8. Враг в очередной раз целенаправленно наносит удары по жилым кварталам и убивает мирных жителей. У нас очень серьезные разрушения и значительное количество пострадавших, в том числе детей", – сообщил чиновник.

В ГСЧС сообщили, что в Шевченковском районе зафиксировано тушение пожара на общей кровле 7-этажного жилого дома и здания гостиницы.

Также спасатели работают в жилой пятиэтажке, где возникло возгорание на площади 300 квадратных метров. Кроме того, задокументированы разрушения еще одной пятиэтажки и пожар в трехэтажном нежилом здании.

В Дарницком районе зафиксированы частичные разрушения жилых пяти- и девятиэтажек, повреждение верхних этажей 16-этажного дома, а также разрушение частных домов.

В Печерском районе зафиксированы повреждения жилой девятиэтажки и пожар на площади 200 квадратных метров в пределах первого и второго этажей. Согласно сообщению, на этой локации чрезвычайники спасли одного человека.

В Оболонском районе случился пожар на территории складской площадки. Оттуда люди самостоятельно принесли пострадавшего в ближайшее пожарное подразделение, где сотрудники ГСЧС оказывают ему первую медицинскую помощь.

Кроме того, ГСЧС показала последствия возгорания на техническом этаже 16-этажного дома в Голосеевском районе.

В Святошинском районе зафиксировано повреждение двух частных жилых домов, а в Деснянском — повреждение жилой девятиэтажки. На всех локациях работают необходимые службы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сети Интернет информировали о признаках подготовки обстрела с применением стратегической авиации.

Мониторинговые каналы сообщили, что в готовности к применению находилось 6 бортов Ту-95МС на авиабазах "Оленья" и "Энгельс-2". Также в готовности находились 3 Ту-160 на авиабазе "Украинка".




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Источник: https://t.me/tkachenkotymur/2529
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