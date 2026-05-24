Киев в огне: страшные разрушения и пожары по всему городу после атаки РФ

В ночь на 24 мая Киев оказался под одной из сильнейших комбинированных атак России с начала полномасштабной войны. Столицу одновременно атаковали баллистическими и крылатыми ракетами, а также десятками ударных дронов. Взрывы раздавались почти непрерывно с полуночи до рассвета, а разрушения зафиксировали практически во всех районах города.

По последним данным, в Киеве погиб минимум один человек после атаки России, еще 21 пострадал, среди них 15-летний подросток. Часть раненых находится в тяжелом состоянии. Медики и спасатели работали всю ночь, ликвидируя последствия ударов и разбирая завалы.

Корреспондент BBC, находившийся у станции метро "Лукьяновская", описал увиденное как "Армагедон" из-за масштабов разрушений в центральной части столицы.

Больше всего после атаки по Киеву пострадали жилые дома, школы, общежития и объекты гражданской инфраструктуры. В Шевченковском районе в результате российского удара повреждено укрытие одной из школ, вход в него завалил обломками. В другой школе того же района после взрыва вспыхнул пожар.

В Дарницком районе обломки ракет и дронов повредили общежитие, СТО и несколько нежилых помещений. В Оболонском районе дрон попал в частный дом, а в многоэтажке возник масштабный пожар. Возгорание также произошло в Печерском, Соломенском и Голосеевском районах.

В Подольском районе сообщали о повреждении Чернобыльского музея. В Деснянском обломки беспилотника попали в здание супермаркета и торгового центра.

Параллельно с ударами по столице серьезные разрушения понесла и Киевская область. В Фастовском районе госпитализировали двух женщин, в Бучанском пострадал мужчина. Повреждены жилые дома, предприятия, склады и гаражи.

Воздушные силы Украины ночью неоднократно предупреждали об угрозе новых баллистических ударов. Мониторинговые каналы также сообщали о возможном применении Россией ракет "Циркон" и угрозе удара ракетой средней дальности "Орешник", хотя официального подтверждения этому не было.

Атака России по Киеву продолжалась волнами почти до шести утра.

