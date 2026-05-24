Киев в огне: страшные разрушения и пожары по всему городу после атаки РФ
НОВОСТИ

Киев в огне: страшные разрушения и пожары по всему городу после атаки РФ

Россия ночью атаковала Киев баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами.

24 мая 2026, 07:00
Slava Kot

В ночь на 24 мая Киев оказался под одной из сильнейших комбинированных атак России с начала полномасштабной войны. Столицу одновременно атаковали баллистическими и крылатыми ракетами, а также десятками ударных дронов. Взрывы раздавались почти непрерывно с полуночи до рассвета, а разрушения зафиксировали практически во всех районах города.

Россия атаковала Киев.

По последним данным, в Киеве погиб минимум один человек после атаки России, еще 21 пострадал, среди них 15-летний подросток. Часть раненых находится в тяжелом состоянии. Медики и спасатели работали всю ночь, ликвидируя последствия ударов и разбирая завалы.

Корреспондент BBC, находившийся у станции метро "Лукьяновская", описал увиденное как "Армагедон" из-за масштабов разрушений в центральной части столицы.

Больше всего после атаки по Киеву пострадали жилые дома, школы, общежития и объекты гражданской инфраструктуры. В Шевченковском районе в результате российского удара повреждено укрытие одной из школ, вход в него завалил обломками. В другой школе того же района после взрыва вспыхнул пожар.

Последствия удара по Киеву

Россия атаковала Киев

В Дарницком районе обломки ракет и дронов повредили общежитие, СТО и несколько нежилых помещений. В Оболонском районе дрон попал в частный дом, а в многоэтажке возник масштабный пожар. Возгорание также произошло в Печерском, Соломенском и Голосеевском районах.

В Подольском районе сообщали о повреждении Чернобыльского музея. В Деснянском обломки беспилотника попали в здание супермаркета и торгового центра.

Параллельно с ударами по столице серьезные разрушения понесла и Киевская область. В Фастовском районе госпитализировали двух женщин, в Бучанском пострадал мужчина. Повреждены жилые дома, предприятия, склады и гаражи.

Воздушные силы Украины ночью неоднократно предупреждали об угрозе новых баллистических ударов. Мониторинговые каналы также сообщали о возможном применении Россией ракет "Циркон" и угрозе удара ракетой средней дальности "Орешник", хотя официального подтверждения этому не было.

Атака России по Киеву продолжалась волнами почти до шести утра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, каким смертельным оружием собирается ударить Россия.



Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/6706
