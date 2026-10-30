Київ у страшному вогні: російська балістика спричинила масштабні руйнування, є загиблий

Увечері 29 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Повітряну тривогу оголосили у столиці та низці областей України через загрозу ракетного удару. Згодом кияни почули вибухи. Внаслідок атаки є загиблий, також зафіксовано руйнування та пожежі в кількох районах міста. Про наслідки повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Фото: з відкритих джерел

"Унаслідок нічної атаки загинула людина", — зазначили рятувальники.

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Дніпровському та Дарницькому районах столиці.

У Дніпровському районі через падіння уламків частково зруйновано одноповерхову будівлю. На місці спалахнула пожежа. Під час обстеження території рятувальники виявили тіло загиблої людини.

Крім того, в цьому районі пошкоджено вікна житлового будинку та автомобілі, припарковані на двох різних локаціях. На місцях працювали відповідні служби, які встановлювали масштаби руйнувань і ліквідовували наслідки ворожого удару.

У Дарницькому районі також виникли кілька осередків займання. Горіли складська будівля, сміття, деревина, а також покрівля нежитлової споруди, яка не експлуатується.

Рятувальники залучилися до ліквідації пожеж та обстеження пошкоджених об'єктів. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Російський удар призвів до загибелі людини та пошкодження цивільної інфраструктури столиці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що після нічної російської атаки Дніпро опинився у складній ситуації з електропостачанням. Через пошкодження енергетичної інфраструктури без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах.