Киев в страшном огне: российская баллистика повлекла за собой масштабные разрушения, есть погибший

Вечером 29 октября русские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Воздушная тревога была объявлена в столице и ряде областей Украины из-за угрозы ракетного удара. Впоследствии киевляне услышали взрывы. В результате атаки погиб, также зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах города. О последствиях сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Фото: из открытых источников

"В результате ночной атаки погиб человек", — отметили спасатели.

Больше всего повреждений зафиксировано в Днепровском и Дарницком районах столицы.

В Днепровском районе из-за падения обломков частично разрушено одноэтажное здание. На месте вспыхнул пожар. В ходе обследования территории спасатели обнаружили тело погибшего человека.

Кроме того, в этом районе повреждены окна жилого дома и автомобили, припаркованные на двух разных локациях. На местах работали соответствующие службы, устанавливавшие масштабы разрушений и ликвидировавшие последствия вражеского удара.

В Дарницком районе также возникло несколько очагов возгорания. Горели складское здание, мусор, древесина, а также не эксплуатируемая кровля нежилого сооружения.

Спасатели привлеклись к ликвидации пожаров и обследованию поврежденных объектов. Информация о последствиях атаки уточняется. Российский удар привел к гибели человека и повреждению гражданской инфраструктуры столицы.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что после ночной российской атаки Днепр оказался в сложной ситуации с электроснабжением. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры без света остались более 350 тысяч абонентов в городе и близлежащих населенных пунктах.