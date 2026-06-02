Київ у руїнах: фото наслідків звірячої атаки РФ
Київ у руїнах: фото наслідків звірячої атаки РФ

Російська армія у ніч проти 2 червня завдала комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки у місті спалахнули пожежі, є пошкоджені будинки в різних районах міста

2 червня 2026, 07:27
Кравцев Сергей

Внаслідок ворожих влучань пошкоджено житлові будинки та цивільна інфраструктура у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

Наразі відомо про 4 загиблих осіб та 35 постраждалих, з них 3 дітей. 

У Подільському районі: внаслідок влучання в 9-ти поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування верхніх поверхів. Під завалами можуть бути люди. Наразі відомо про 5 постраждалих. Рятувальні роботи продовжуються.

На іншій адресах: сталося загоряння автомобілів на відкритій місцевості, на території одного із навчальних закладів виникла пожежа у 4-х поверховій будівлі, а на території комунального підприємства горять автомобілі та складська будівля

Оболонський район: виникло загоряння побутівки на території будівництва.

Шевченківський район: сталось часткове ушкодження фасадної частини та даху житлової 9-ти поверхівки.

Дарницький район: виникло загоряння на території АЗС.

Солом'янський район: сталося загоряння в одній із квартир на 16-му поверсі житлової 20-ти поверхівки. На приватній території сталося загоряння приватного житлового будинку. Загоряння в 24-х поверховому житловому будинку на рівні 9 поверху. Рятувальники деблокували одного чоловіка.

Голосіївський район: сталося загоряння на території одного із торговельних майданчиків та руйнування 2 й 3 поверхів будівлі. За іншими адресами загоряння кількох автомобілів, загоряння в офісних приміщень, загоряння МАФів та торговельних будівель, а також загоряння та руйнація одного із бізнес-центрів.

Святошинський район: в житловій 5-ти поверхівці сталося пошкодження фасаду та скління вікон. За іншою адресою незначні пошкодження покрівлі житлової 9-ти поверхівки.

Печерський район: виникли незначні ушкодження на території незавершеного будівництва.

Інформація оновлюється. На місці влучать працюють рятувальники та всі відповідні служби.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ніч вогню та руйнувань: Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по Україні останнім часом.

Джерело: https://t.me/dsns_kyiv/2365
