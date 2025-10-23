Київ у пекельному вогні і руйнуваннях: стало відомо про наслідки масованого удару БПЛА

У ніч на 23 жовтня Київ знову зазнав удару російських ударних безпілотників. В результаті атаки постраждали семеро людей: п’ятеро госпіталізовані, ще двоє отримують амбулаторне лікування. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Атака "Шахедами": Фото: 24 Канал

Нічний обстріл спричинив значні руйнування в різних районах столиці. Зокрема, у Подільському районі зафіксовано пожежі у трьох житлових будинках, вибухова хвиля пошкодила вікна у багатьох будинках, зокрема у школі вибило понад 40 вікон, а у дитячому садочку частково пошкоджені склопакети. Також у дворах кількох будинків горіли автомобілі, а уламки впали поруч із синагогою.

В Оболонському районі вибухова хвиля після збиття безпілотника пошкодила вікна житлового будинку.

ДСНС Києва повідомляє, що станом на ранок усі пожежі ліквідовані. Пожежники загасили вогонь у квартирі першого поверху п’ятиповерхівки та у декількох автомобілях у дворі, евакуювали мешканців. Частково зруйнована покрівля й пошкоджені дві квартири на восьмому поверсі багатоповерхівки.

Фасад і вікна одного з дитячих садочків також постраждали. Пожежі у складських приміщеннях і загоряння двох авто у дворі п’ятиповерхівки теж було ліквідовано.

У Подільському районі уламки пошкодили бізнес-центр.

У Деснянському районі безпілотник влучив у 21-й поверх 24-поверхового будинку, але не вибухнув. Ще один дрон поцілив у недобудову.

Для ліквідації наслідків атаки було залучено понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки ДСНС.

Як вже писапи "Коментарі", колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон, який після свого звільнення став одним із найгучніших критиків президента США, переконаний, що Трамп ніколи не стане на сторону України, а натомість залишиться вірним Путіну.