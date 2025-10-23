Киев в адском огне и разрушениях: стало известно о последствиях массированного удара БПЛА

В ночь на 23 октября Киев снова потерпел удар российских ударных беспилотников. В результате атаки пострадали семь человек: пятеро госпитализированы, еще двое получают амбулаторное лечение. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Атака "Шахедами": Фото: 24 Канал

Ночной обстрел вызвал значительные разрушения в разных районах столицы. В частности, в Подольском районе зафиксированы пожары в трех жилых домах, взрывная волна повредила окна во многих домах, в том числе в школе выбило более 40 окон, а в детском саду частично повреждены стеклопакеты. Также во дворах нескольких домов горели автомобили, а обломки рухнули рядом с синагогой.

В Оболонском районе взрывная волна после сбития беспилотника повредила окна жилого дома.

ГСЧС Киева сообщает, что по утрам все пожары ликвидированы. Пожарные потушили огонь в квартире первого этажа пятиэтажки и нескольких автомобилей во дворе, эвакуировали жителей. Частично разрушена кровля и две квартиры на восьмом этаже многоэтажки.

Фасад и окна одного из детских садов также пострадали. Пожары в складских помещениях и возгорание двух автомобилей во дворе пятиэтажки тоже были ликвидированы.

В Подольском районе обломки повредили бизнес-центр.

В Деснянском районе беспилотник попал в 21 этаж 24-этажного дома, но не взорвался. Еще один дрон попал в недострой.

Для ликвидации последствий атаки были привлечены более 100 спасателей и 28 единиц техники ГСЧС.

