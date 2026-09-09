Киев под ударами, но ограничения снимают: почему власти пошли на опасный эксперимент

Киев получил дополнительный час для передвижения — это именно тогда, когда российские удары становятся все интенсивнее. С 00:00 10 сентября в столице комендантский час будет длиться с 01:00 до 05:00. Оправдан ли такой компромисс — портал "Комментарии" спросил у популярных моделей искусственного интеллекта

Обстрелы Киева. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает решение неоднозначным. Отмечает, что формально речь идет только об одном часе, однако момент для такого шага вызывает вопрос.

Особенно учитывая, что Киев в последнее время переживает мощные атаки. В частности, во время удара 8 сентября погибли люди, десятки получили ранения, повреждены жилые дома, школа, медицинское учреждение и другая гражданская инфраструктура.

В то же время комендантский час не способен остановить ракеты или дроны. Ее задача другая — уменьшить количество людей на улицах в самое опасное время и упростить работу правоохранителей и экстренных служб.

ChatGPT считает, что спешить с сокращением ограничений не стоило. Но и возвращать более жесткий режим только из-за эмоций после каждого удара неправильно.

Ключевой вопрос, по оценке чат-бота, состоит в том, имеют ли военные и правоохранители достаточно оснований считать дополнительный час безопасным.

Чат-бот Gemini смотрит на ситуацию более прагматично и считает сокращение комендантского часа логичным шагом. Подчеркивает, что столица должна не только реагировать на угрозу, но и продолжать нормально работать. Дополнительный час требуется для транспортной и железнодорожной логистики, ведь из-за воздушных тревог поезда регулярно задерживаются.

Речь идет также о работниках критической инфраструктуры, коммунальных службах, аварийных бригадах и бизнесе, которым необходимо передвигаться по городу после завершения рабочих смен.

В то же время, Gemini обращает внимание на важное ограничение: речь идет именно о передвижении, а не о разрешении на ночные развлечения. Для развлекательных заведений и ТРЦ графики не продолжали. Потому считает решение не ослаблением безопасности, а адаптацией столицы к условиям затяжной войны.

Чат-бот Grok также называет решение спорным, но вообще логичным. Признает, что на фоне почти ежедневных атак дронами и баллистикой естественной реакцией могло быть усиление ограничений. Однако полная остановка города на пять часов каждую ночь не гарантирует дополнительной защиты, если воздушные тревоги все равно продолжаются до утра.

По мнению Grok, продление времени для передвижения поможет людям возвращаться домой после задержек транспорта, а городу – поддерживать экономическую активность.

Но риск никуда не пропадает. Дополнительный час нахождения людей на улице во время массированной атаки потенциально может увеличить количество пострадавших.

Grok рассматривает решение как компромисс между безопасностью и необходимостью не останавливать жизнь столицы.

В заключении все три чат-бота сходятся в одном: сокращение комендантского часа имеет и плюсы, и серьезные риски. Gemini и Grok больше склоняются к оправданности решения, делая упор на транспорте, работе города и экономике. ChatGPT осторожнее и считает, что после усиления атак властям нужно было более четко объяснить основания для безопасности такого шага.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие объекты в Киеве Путин дал приказ уничтожить.



