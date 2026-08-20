Киев под массированным ударом: ракеты РФ убили людей и превратили жилые этажи в руины

В ночь на 20 августа российские войска совершили массированную атаку на Киев. В результате удара погибли люди, еще десятки получили ранения. В разных районах столицы зафиксировали попадания, разрушения и масштабные пожары.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

О последствиях атаки сообщили в ГСЧС Украины. По данным спасателей, сначала было известно о четырех погибших и 23 пострадавших. В то же время в Киевской городской военной администрации впоследствии заявили о пяти погибших.

Наиболее разрушительные последствия были зафиксированы в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах.

В Святошинском районе произошло попадание на территории промышленного объекта. Там загорелись сразу несколько складских помещений. Пожар охватил площадь от 500 до 1000 квадратных метров. Спасатели обнаружили тело одного погибшего человека.

В Соломенском районе серьезные разрушения получила девятиэтажка. В результате удара были уничтожены восьмой и девятый этажи, а пожар охватил уровни с седьмого по девятый.

По другим адресам взрывной волной выбило окна в жилых домах и медицинском заведении. Также горели автомобили, гаражи и магазин. В нескольких зданиях, в том числе в укрытии школы, люди оказались заблокированными.

В Дарницком районе удар пришелся по нежилому объекту. Огонь охватил складские помещения и автомобили на площади около 1000 квадратных метров. Одного человека спасатели вытащили из опасной зоны и передали медикам.

Последствия атаки продолжают ликвидировать экстренные службы. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Также издание "Комментарии" сообщало — Киевщина получила сотни миллионов на укрытие: какие общины и сколько денег получили.