Киев получил финальную часть помощи по стратегическому резерву Европейского Союза rescEU. Сегодня городу было передано еще 234 генератора, что позволило полностью укомплектовать запланированную партию в 500 единиц оборудования. Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Киев получил полную партию из 500 генераторов от ЕС для поддержки тепла и воды

По словам Министра, полученная техника предназначена для стабильного обеспечения тепла и водоснабжения в жилых массивах. Общая мощность всей партии составляет 12 МВт и включает 438 генераторов по 23 кВт и 62 единицы по 27 кВт.

"Это существенный ресурс для поддержки работы индивидуальных тепловых пунктов, насосов водоснабжения и водоотвода в условиях длительных отключений электроэнергии", — отметил Кулеба.

Оборудование распределят по приоритетности: прежде всего его получат дома, где риски прекращения коммунальных услуг являются критическими. Цель – гарантировать людям доступ к базовым потребностям даже при возможных атаках на энергосистему.

"Благодарю Европейский Союз за своевременную и практическую поддержку, а также Европейском комиссару по вопросам равенства, готовности и управления кризисными ситуациями Аджи Лябиб за личное участие и поддержку Украины", — подчеркнул Вице-премьер-министр.

Поставки из резерва rescEU полностью финансируются Европейским Союзом в рамках стратегии усиления энергетической автономности украинских городов.

