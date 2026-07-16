Киев оказался под ударом баллистики РФ: что известно о погибших

В результате атаки вражеской баллистики на Киев подтверждена гибель двух человек. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают столичные власти.

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

"Два человека погибли в Киеве в результате атаки врага. Пострадали 6 жителей столицы", – говорится в сообщении мэрии.

Среди пострадавших – 16-летний юноша. Также мэр уточнил, что трое раненых были госпитализированы медиками.

Читайте также на портале "Комментарии" — Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об активности российской стратегической авиации и призвали граждан готовиться к возможной ракетной атаке. По данным военных, Россия подняла в воздух четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3, являющихся носителями крылатых ракет Х-22.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска снова атаковали столицу. Возникли пожары в Голосеевском и Дарницком районах города. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС Киева в Телеграмм.

Отмечается, что в Голосеевском районе в результате попадания горело складское помещение. Пожар ликвидирован. В Дарницком районе на открытой местности горели автомобили. Пожар ликвидирован.

На другой локации обнаружены воронки, повреждены остекления окон главного корпуса, а также во вспомогательном здании на территории одной из школ-интерната.

Ранее "Комментарии" писали – во время очередной атаки на Киев воздушная тревога прозвучала уже после первых взрывов. Причиной стало резкое сокращение времени подлета российских баллистических ракет, запущенных с территории Брянской области РФ. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.



