Київ опинився під атакою дронів: де є серйозні руйнування

У Києві внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина, сталося потрапляння по АЗС та складських приміщеннях. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні КГВА у соціальних мережах.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Повідомляється, що внаслідок атак ворожих дронів у Дарницькому районі, за попередніми даними, сталося потрапляння АЗС. Служби скеровуються на місце події.

Також, за попередньою інформацією, в Оболонському районі сталося влучення по складських приміщеннях.

Крім того, є один потерпілий від ворожої атаки у Дарницькому районі. Як повідомив мер Києва, чоловік перебуває у тяжкому стані.

Читайте також на порталі "Коментарі" — топ-чиновники РФ неодноразово заявляли, що будуть бити центром Києва, центром прийняття рішень. Однак згодом спростовували свої ж заяви, пояснюючи, що якщо вони ліквідують владу України, то не буде з ким підписувати якісь документи.

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, що росіяни не мають опції гуманізму. За його словами, відсутність ударів по урядовому кварталі пояснюється не бажанням зберегти владу України для підписання документів, а тим, що вони не можуть це зробити.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські окупаційні війська здійснили серію цілеспрямованих ударів по об'єктах цивільної інфраструктури Києва, обравши як мішеню автомобільні заправні станції. Атаки зафіксували у Дніпровському та Оболонському районах міста, що призвело до загорянь та поранень серед цивільних та службовців екстрених служб.

"3 особи, серед них рятувальник, постраждали внаслідок російських атак по АЗС у Дніпровському та Оболонському районах міста", — повідомили у ДСНС Києва, описуючи перші наслідки ворожих нальотів.



