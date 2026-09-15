Киев оказался под атакой дронов: где есть серьезные разрушения

В Киеве в результате вражеской атаки пострадал один человек, произошло попадание по АЗС и складским помещениям. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении КГВА в социальных сетях.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Сообщается, что в результате атак вражеских дронов в Дарницком районе, по предварительным данным, произошло попадание по АЗС. Службы направляются на место происшествия.

Также, по предварительной информации, в Оболонском районе произошло попадание по складским помещениям.

Кроме того, есть один пострадавший от вражеской атаки в Дарницком районе. Как сообщил мэр Киева, мужчина находится в тяжёлом состоянии.

Читайте также на портале "Комментарии" — топ-чиновники РФ неоднократно заявляли, что будут бить по центру Киева, по центру принятия решений. Однако впоследствии опровергали свои же заявления, поясняя, что если они ликвидируют власти Украины, то не с кем будет подписывать какие-то документы.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, что у россиян нет опции гуманизма. По его словам, отсутствие ударов по правительственному кварталу объясняется не желанием сохранить власти Украины для подписания документов, а тем, что они не могут это сделать.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска совершили серию целенаправленных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Киева, выбрав в качестве мишени автомобильные заправочные станции. Атаки зафиксировали в Днепровском и Оболонском районах города, что привело к возгораниям и ранениям среди гражданских и служащих экстренных служб.

"3 человека, среди них спасатель, пострадали в результате российских атак по АЗС в Днепровском и Оболонском районах города", — сообщили в ГСЧС Киева, описывая первые последствия вражеских налетов.



