Київ на межі: столицю чекають кілька надскладних діб

Ткачова Марія
У Києві попереджають про надзвичайно складні найближчі кілька діб через поєднання сильних морозів та критичної ситуації в енергосистемі після чергового масованого російського обстрілу. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Блекаут та морози в Києві
За прогнозами, у столиці очікуються значні зниження температури, особливо в нічний час. На цьому тлі в більшості регіонів України, включно з Києвом, тривають аварійні відключення електроенергії. За даними Міненерго, мешканці столиці наразі отримують електропостачання лише на півтори–дві години на добу.
У зв’язку з кризовою ситуацією міська влада доручила керівникам районних державних адміністрацій забезпечити безперебійну роботу пунктів обігріву. У них має бути тепло, електрика, харчування та можливість підзарядки мобільних пристроїв. Окрему увагу приділено підключенню генераторів, наявності пального та всього необхідного для тривалої роботи таких пунктів.
Крім того, в окремих районах столиці — зокрема в Дарницькому, Дніпровському та Деснянському — раніше були облаштовані опорні пункти, де мешканці можуть не лише зігрітися, а й за потреби залишитися на ніч.