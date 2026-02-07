Київ на межі: столицю чекають кілька надскладних діб

У Києві попереджають про надзвичайно складні найближчі кілька діб через поєднання сильних морозів та критичної ситуації в енергосистемі після чергового масованого російського обстрілу. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Блекаут та морози в Києві

За прогнозами, у столиці очікуються значні зниження температури, особливо в нічний час. На цьому тлі в більшості регіонів України, включно з Києвом, тривають аварійні відключення електроенергії. За даними Міненерго, мешканці столиці наразі отримують електропостачання лише на півтори–дві години на добу.

У зв’язку з кризовою ситуацією міська влада доручила керівникам районних державних адміністрацій забезпечити безперебійну роботу пунктів обігріву. У них має бути тепло, електрика, харчування та можливість підзарядки мобільних пристроїв. Окрему увагу приділено підключенню генераторів, наявності пального та всього необхідного для тривалої роботи таких пунктів.

Крім того, в окремих районах столиці — зокрема в Дарницькому, Дніпровському та Деснянському — раніше були облаштовані опорні пункти, де мешканці можуть не лише зігрітися, а й за потреби залишитися на ніч.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Бурштинська теплоелектростанція в Івано-Франківській області повністю зупинила роботу після масованої атаки російських окупантів у ніч проти 7 лютого. Об’єкт зазнав серйозних руйнувань, а наслідки удару вже відчули мешканці міста. Про це повідомив міський голова Бурштина Василь Андрієшин.

За його словами, атака тривала з третьої години ночі до дев’ятої ранку. Російські війська завдавали ударів ракетами типу "Калібр" та ударними безпілотниками, ціллю яких стали місто та Бурштинська ТЕС.

