Киев на грани: столицу ждут несколько сверхсложных суток

В Киеве предупреждают о чрезвычайно сложных ближайших несколько суток из-за сочетания сильных морозов и критической ситуации в энергосистеме после очередного массированного российского обстрела. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко .
Блекаут и морозы в Киеве
По прогнозам, в столице ожидаются значительные понижения температуры, особенно в ночное время. На этом фоне в большинстве регионов Украины, включая Киев, продолжаются аварийные отключения электроэнергии. По данным Минэнерго , жители столицы сейчас получают электроснабжение только на полтора-два часа в сутки.
В связи с кризисной ситуацией городские власти поручили руководителям районных государственных администраций обеспечить бесперебойную работу пунктов обогрева. У них должно быть тепло, электричество, питание и возможность подзарядки мобильных устройств. Особое внимание уделено подключению генераторов, наличию горючего и всего необходимого для длительной работы таких пунктов.
Кроме того, в отдельных районах столицы — в частности, в Дарницком, Днепровском и Деснянском — раньше были обустроены опорные пункты, где жители могут не только согреться, но при необходимости остаться на ночь.