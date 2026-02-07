Киев на грани: столицу ждут несколько сверхсложных суток

В Киеве предупреждают о чрезвычайно сложных ближайших несколько суток из-за сочетания сильных морозов и критической ситуации в энергосистеме после очередного массированного российского обстрела. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко .

Блекаут и морозы в Киеве

По прогнозам, в столице ожидаются значительные понижения температуры, особенно в ночное время. На этом фоне в большинстве регионов Украины, включая Киев, продолжаются аварийные отключения электроэнергии. По данным Минэнерго , жители столицы сейчас получают электроснабжение только на полтора-два часа в сутки.

В связи с кризисной ситуацией городские власти поручили руководителям районных государственных администраций обеспечить бесперебойную работу пунктов обогрева. У них должно быть тепло, электричество, питание и возможность подзарядки мобильных устройств. Особое внимание уделено подключению генераторов, наличию горючего и всего необходимого для длительной работы таких пунктов.

Кроме того, в отдельных районах столицы — в частности, в Дарницком, Днепровском и Деснянском — раньше были обустроены опорные пункты, где жители могут не только согреться, но при необходимости остаться на ночь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Янтарная теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области полностью остановила работу после массированной атаки российских оккупантов в ночь на 7 февраля. Объект получил серьезные разрушения, а последствия удара уже почувствовали жители города. Об этом сообщил городской голова Янтаря Василий Андриешин.

По его словам, атака продолжалась с трех часов ночи до девяти утра. Российские войска наносили удары ракетами типа "Калибр" и ударными беспилотниками, целью которых стали город и Бурштынская ТЭС.

