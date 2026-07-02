Кадри нічного обстрілу Києва з'явилися в турецьких медіа: деталі скандального відео

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Недилько Ксения
У мережі стрімко поширюється восьмихвилинний відеозапис, оприлюднений турецькими журналістами. На ньому у високій якості зафіксовано подробиці нічної повітряної атаки на столицю України. Автор публікації зазначає, що на оприлюднених кадрах, знятих з кількох точок, чітко видно міські споруди, церкви та об'єкти критичної інфраструктури.
Наслідки обстрілу Києва. Фото: скриншот з відео
Ролик викликав чимало запитань через надто високу точність та деталізацію зйомки під час ударів.
Наразі залишається незрозумілим, у який спосіб іноземні репортери змогли отримати такі ексклюзивні матеріали під час дії суворих обмежень на зйомку.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про велику кількість жертв та поранених внаслідок цього обстрілу.
Станом на зараз відомо, що 17 людей загинули від цього російського удару. Ще більше 90 людей були поранені.
Глава держави додав, що постраждалі є і в інших регіонах країни, де ворог поцілив по цивільних об'єктах: п'ятеро осіб поранено на Харківщині (зокрема дитина), ще двоє — на Київщині. Окрім цього, під ударами цієї ночі опинилися Черкаси, а також Сумська, Дніпропетровська та Запорізька області.
За даними Президента, Росія застосувала колосальну кількість засобів ураження. Загалом ворог запустив понад 70 ракет, майже половину з яких становила балістика, та близько 500 безпілотників, включно з модифікованими реактивними моделями. Глава держави підкреслив, що саме столиця була головною ціллю цієї атаки.