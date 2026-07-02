Кадры ночных обстрелов Киева появились в турецких медиа: детали скандального видео

В сети стремительно распространяется восьмиминутная видеозапись, обнародованная турецкими журналистами. На ней в хорошем качестве зафиксированы подробности ночной воздушной атаки на столицу Украины. Автор публикации отмечает, что на обнародованных кадрах, снятых с нескольких точек, отчетливо видны городские постройки, церкви и объекты критической инфраструктуры.

Последствия обстрела Киева. Фото: скриншот из видео

"В сети набирает популярности видео турецких СМИ, длиной в 8 минут с детальным изображением обстрела Киева этой ночью", — сообщают в мониторинговых каналах.

Ролик вызвал много вопросов из-за слишком высокой точности и детализации съемки во время ударов.

"Кадры в хорошем качестве, снятые с разных ракурсов, на которых можно рассмотреть дома, храмы и другую инфраструктуру города", — отмечают авторы сообщения.

Пока остается непонятным, как иностранные репортеры смогли получить такие эксклюзивные материалы во время действия строгих ограничений на съемку.

"Откуда в иностранных СМИ подробные видео вражеской атаки, неизвестно", — заключают в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о большом количестве жертв и раненых в результате этого обстрела.

На сегодня известно, что 1 7 человек погибли от этого российского удара. Еще более 90 человек были ранены .

Глава государства добавил, что пострадавшие есть и в других регионах страны, где враг попал по гражданским объектам: пять человек ранены в Харьковской области (в том числе ребенок), еще двое — в Киевской области. Кроме того, под ударами этой ночью оказались Черкассы, а также Сумская, Днепропетровская и Запорожская области.

По данным Президента, Россия применила колоссальное количество средств поражения. В общей сложности враг запустил более 70 ракет, почти половину из которых составляла баллистика, и около 500 беспилотников, включая модифицированные реактивные модели. Глава государства подчеркнул, что именно столица являлась главной целью этой атаки.