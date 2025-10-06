Існує велика загроза: киянам напряму порадили готуватися до найгіршого взимку

В українській енергосистемі вже спостерігається дефіцит електроенергії, і якщо обстріли енергетичної інфраструктури повторяться, існує загроза масштабних відключень — зокрема для Києва, Київської області та інших регіонів.

Фото: з відкритих джерел

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв розповів, що нині Україна змушена покривати брак енергії через імпорт із Європи — зокрема зі Словаччини, Польщі та Угорщини.

"Енергосистема наразі є відносно збалансованою. На ранок ми спостерігаємо дефіцит електричної енергії", — зауважив він.

У деяких регіонах електропостачання вже нестабільне, особливо у прифронтових населених пунктах. Ігнатьєв зазначав, що у разі загострення ситуації можуть запровадити графіки тимчасових відключень, але першими страждатимуть бізнес і великі промислові споживачі. Побутових абонентів намагатимуться не чіпати якомога довше.

Що ж стосується Києва та його області — місто потенційно може залишатися без електропостачання у разі ударів по сусідніх регіонах. Відновлення буде можливим, але займе певний час.

Експерт висловив надію, що зиму 2025–2026 Україна пройде без суттєвих обмежень, як минулої зими. Проте він наголосив — атаки Росії можуть внести свої корективи й у цей прогноз.

Як вже писали "Коментарі", з 1 жовтня 2026 року Росія планує підвищити тарифи на електроенергію для мешканців тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей на 30–50%. Це зростання значно перевищить рівень тарифів у більшості російських регіонів і, найімовірніше, пов’язане з поглибленням бюджетного дефіциту та потребою фінансування військових дій, повідомляє Центр протидії дезінформації у своєму офіційному Telegram-каналі.