logo_ukra

BTC/USD

123865

ETH/USD

4562.66

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ Існує велика загроза: киянам напряму порадили готуватися до найгіршого взимку
commentss НОВИНИ Всі новини

Існує велика загроза: киянам напряму порадили готуватися до найгіршого взимку

У разі необхідності спочатку запровадять тимчасові графіки відключень для бізнесу та великих промислових споживачів, тоді як побутових абонентів намагатимуться не обмежувати якомога довше.

6 жовтня 2025, 10:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В українській енергосистемі вже спостерігається дефіцит електроенергії, і якщо обстріли енергетичної інфраструктури повторяться, існує загроза масштабних відключень — зокрема для Києва, Київської області та інших регіонів.

Існує велика загроза: киянам напряму порадили готуватися до найгіршого взимку

Фото: з відкритих джерел

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв розповів, що нині Україна змушена покривати брак енергії через імпорт із Європи — зокрема зі Словаччини, Польщі та Угорщини.

"Енергосистема наразі є відносно збалансованою. На ранок ми спостерігаємо дефіцит електричної енергії", — зауважив він. 

У деяких регіонах електропостачання вже нестабільне, особливо у прифронтових населених пунктах. Ігнатьєв зазначав, що у разі загострення ситуації можуть запровадити графіки тимчасових відключень, але першими страждатимуть бізнес і великі промислові споживачі. Побутових абонентів намагатимуться не чіпати якомога довше.

Що ж стосується Києва та його області — місто потенційно може залишатися без електропостачання у разі ударів по сусідніх регіонах. Відновлення буде можливим, але займе певний час.

Експерт висловив надію, що зиму 2025–2026 Україна пройде без суттєвих обмежень, як минулої зими. Проте він наголосив — атаки Росії можуть внести свої корективи й у цей прогноз.

Як вже писали "Коментарі", з 1 жовтня 2026 року Росія планує підвищити тарифи на електроенергію для мешканців тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей на 30–50%. Це зростання значно перевищить рівень тарифів у більшості російських регіонів і, найімовірніше, пов’язане з поглибленням бюджетного дефіциту та потребою фінансування військових дій, повідомляє Центр протидії дезінформації у своєму офіційному Telegram-каналі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини