logo

BTC/USD

123865

ETH/USD

4562.66

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Существует большая угроза: киевлянам напрямую посоветовали готовиться к худшему зимой
commentss НОВОСТИ Все новости

Существует большая угроза: киевлянам напрямую посоветовали готовиться к худшему зимой

В случае необходимости сначала будут введены временные графики отключений для бизнеса и крупных промышленных потребителей, тогда как бытовые абоненты будут стараться не ограничивать как можно дольше.

6 октября 2025, 10:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В украинской энергосистеме уже наблюдается дефицит электроэнергии, и если обстрелы энергетической инфраструктуры повторятся, существует угроза масштабных отключений — в частности, для Киева, Киевской области и других регионов.

Существует большая угроза: киевлянам напрямую посоветовали готовиться к худшему зимой

Фото: из открытых источников

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев рассказал, что сейчас Украина вынуждена покрывать нехватку энергии из-за импорта из Европы — в частности, из Словакии, Польши и Венгрии.

"Энергосистема пока относительно сбалансирована. К утру мы наблюдаем дефицит электрической энергии", — отметил он.

В некоторых регионах электроснабжение уже нестабильно, особенно в прифронтовых населенных пунктах. Игнатьев отмечал, что при обострении ситуации могут ввести графики временных отключений, но первыми будут страдать бизнес и крупные промышленные потребители. Бытовых абонентов постараются не трогать как можно дольше.

Что же касается Киева и его области, то город потенциально может оставаться без электроснабжения в случае ударов по соседним регионам. Восстановление будет возможно, но займет некоторое время.

Эксперт выразил надежду, что зиму 2025-2026 Украина пройдет без существенных ограничений, как прошлой зимой. Однако он подчеркнул, что атаки России могут внести свои коррективы и в этот прогноз.

Как уже писали "Комментарии", с 1 октября 2026 Россия планирует повысить тарифы на электроэнергию для жителей временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей на 30-50%. Этот рост значительно превысит уровень тарифов в большинстве российских регионов и, скорее всего, связан с углублением бюджетного дефицита и потребностью финансирования военных действий, сообщает Центр противодействия дезинформации в своем официальном Telegram-канале.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости