Після масованої ракетно-дронової атаки на Київ 9 січня 2026 року та значного навантаження на енергосистему через морози, критичну інфраструктуру міста продовжують підтримувати потужні промислові установки. Депутат Київради Григорій Маленко розповів, що допомога від Тайваню, залучена ще на початку 2023 року, сьогодні працює на 100%.

Григорій Маленко: «Тайванські» генератори потужністю 5,8 МВт забезпечують теплом понад 300 об’єктів Києва

За словами депутата, підготовка до сценарію енергетичного терору почалася ще восени 2022 року.

"Звісно, всі сподівались на краще. Але готуватись треба було до гіршого. Бо зазвичай виграє не той, хто більше вірить, а той, хто вчасно діє", — зазначає Маленко.

Завдяки співпраці Фонду "Дарничани" з МЗС Тайваню, до Києва були доставлені не побутові прилади, а промислові установки.

"Мова йшла не про побутові "маленькі" генератори, а про промислові установки, які реально можуть тримати місто", — згадує він.

Сьогодні ця допомога стала критично важливою для життєзабезпечення столиці. Григорій Маленко повідомив, що наразі всі 14 генераторів загальною потужністю близько 5,8 МВт заживлюють котельні у Дарницькому, Дніпровському, Святошинському, Солом’янському районах та центрі міста.

"Понад 300 житлових будинків і об’єктів соціальної інфраструктури мають тепло завдяки цій підтримці. У 2023 році ця робота була майже непомітною... Але саме з таких речей і складається стійкість міста", — наголосив депутат.

Маленко висловив вдячність народу Тайваню за солідарність, підкресливши: "За допомогу, яка вимірюється не заявами, а тим, що Київ вистоює".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Києві один з найгірших показників облаштування розподіленої генерації. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль, виступаючи у Верховній Раді сьогодні.

За його словами, це напряму впливає на ситуацію з електрикою у місті. Також є ситуації, коли є обладнання, але його встановлення затягується через технічні та бюрократичні затримки. Шмигаль наголошує, що за це буде персональна відповідальність.