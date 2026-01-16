Рубрики
После массированной ракетно-дроновой атаки на Киев 9 января 2026 и значительной нагрузки на энергосистему из-за морозов, критическую инфраструктуру города продолжают поддерживать мощные промышленные установки. Депутат Киевсовета Григорий Маленко рассказал , что помощь от Тайваня, привлеченная еще в начале 2023 года, сегодня работает на 100%.
Григорий Маленко: «Тайванские» генераторы мощностью 5,8 МВт снабжают теплом более 300 объектов Киева
По словам депутата, подготовка к сценарию энергетического террора началась еще осенью 2022 года.
Благодаря сотрудничеству Фонда "Дарничане" с МИД Тайваня в Киев были доставлены не бытовые приборы, а промышленные установки.
Сегодня эта помощь стала критически важной для жизнеобеспечения столицы. Григорий Маленко сообщил, что все 14 генераторов общей мощностью около 5,8 МВт заживляют котельные в Дарницком, Днепровском, Святошинском, Соломенском районах и центре города.
Маленко выразил благодарность народу Тайваня за солидарность, подчеркнув: "За помощь, которая измеряется не заявлениями, а тем, что Киев выстаивает".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве один из худших показателей обустройства распределенной генерации. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль, выступая сегодня в Верховной Раде.
По его словам, это напрямую влияет на ситуацию с электричеством в городе. Также есть ситуации, когда есть оборудование, но его установка затягивается из-за технических и бюрократических задержек. Шмыгаль подчеркивает, что за это будет персональная ответственность.