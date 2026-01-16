После массированной ракетно-дроновой атаки на Киев 9 января 2026 и значительной нагрузки на энергосистему из-за морозов, критическую инфраструктуру города продолжают поддерживать мощные промышленные установки. Депутат Киевсовета Григорий Маленко рассказал , что помощь от Тайваня, привлеченная еще в начале 2023 года, сегодня работает на 100%.

Григорий Маленко: «Тайванские» генераторы мощностью 5,8 МВт снабжают теплом более 300 объектов Киева

По словам депутата, подготовка к сценарию энергетического террора началась еще осенью 2022 года.

"Конечно, все надеялись на лучшее. Но готовиться нужно было к худшему. Потому что обычно выигрывает не тот, кто больше верит, а тот, кто вовремя действует", — отмечает Маленко.

Благодаря сотрудничеству Фонда "Дарничане" с МИД Тайваня в Киев были доставлены не бытовые приборы, а промышленные установки.

"Речь шла не о бытовых "маленьких" генераторах, а о промышленных установках, которые реально могут держать город", — вспоминает он.

Сегодня эта помощь стала критически важной для жизнеобеспечения столицы. Григорий Маленко сообщил, что все 14 генераторов общей мощностью около 5,8 МВт заживляют котельные в Дарницком, Днепровском, Святошинском, Соломенском районах и центре города.

"Более 300 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры имеют тепло благодаря этой поддержке. В 2023 году эта работа была почти незаметной... Но именно из таких вещей и складывается устойчивость города", — подчеркнул депутат.

Маленко выразил благодарность народу Тайваня за солидарность, подчеркнув: "За помощь, которая измеряется не заявлениями, а тем, что Киев выстаивает".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве один из худших показателей обустройства распределенной генерации. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль, выступая сегодня в Верховной Раде.

По его словам, это напрямую влияет на ситуацию с электричеством в городе. Также есть ситуации, когда есть оборудование, но его установка затягивается из-за технических и бюрократических задержек. Шмыгаль подчеркивает, что за это будет персональная ответственность.