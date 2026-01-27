В Киеве на Троещине, которая по численности населения равна небольшому областному центру, возникла критическая ситуация с теплоснабжением после российских обстрелов. Как сообщается, "альтернативы переподключить нет", а власти экстренно ищут пути решения проблемы.

Глава Деснянской РГА: на Троещине есть угроза замерзания труб водопровода, готовимся рыть ямы для туалетов

Район полностью зависит от одного источника тепла — ТЭЦ, "критически поврежденного в результате удара 24 января".

Для обогрева жителей уже развернута инфраструктура: "сейчас для обогрева людей в школах создали десять опорных пунктов, рассчитанных на 20–30 тысяч человек". Также продолжаются переговоры с частным сектором: "Продолжаются переговоры с местным бизнесом, чтобы крупные торговые центры разрешить обустроить в них массовые пункты обогрева".

Глава Деснянской РГА Максим Бахматов в комментарии изданию "Левый берег" описал масштабы потенциальной катастрофы. Кроме холода в домах, существует другая угроза: "Кроме холода в домах, есть угроза замерзания труб водопровода и канализации, поэтому готовятся рыть ямы для туалетов на улице".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное селекторное совещание, посвященное ситуации в регионах с самой сложной энергетической обстановкой. В число наиболее проблемных зон вошли Киев и область, Харьковщина, Черниговщина, Сумщина, Днепровщина и Запорожье.

Наибольшее внимание было уделено ситуации в столице. По словам Президента, в Киеве сложились "чрезвычайно сложные обстоятельства": более 1200 многоквартирных домов до сих пор остаются без отопления. Особо остро проблема касается Дарницы и других районов на левом берегу. "Пока все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными – нужно действовать быстрее", – подчеркнул Глава государства.