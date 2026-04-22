"Генерал російської армії": спливла правда про Голосіївського стрільця

Кравцев Сергей
58-річний Дмитро Васильченков, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва, називав себе генералом російської армії. Про це стало відомо після вивчення його особистих файлів в телефоні. Як інформує портал "Коментарі", дану інформацію озвучив голова Національної поліції України Іван Вигівський після брифінгу.
Іван Вигівський
На пристрої Дмитра Васильченкова виявили відеозаписи, на яких він сам себе знімав під час стрільби.
Окрім відео, поліція виявила аудіозапис. За словами Вигівського, стрілець увімкнув диктофон під час сварки з сусідом — імовірно, щоб потім виправдати свої дії.
На запис потрапило все: як він піднявся у квартиру за карабіном, як ходив під'їздом і аж до моменту, коли забіг у супермаркет і захопив заручників.
Цей аудіозапис уже передали до фахівців СБУ.
За даними поліції, нападником був уродженець Москви 58-річний Дмитро Васильченков. З 1992 року він служив в Україні в автомобільних військах, а після виходу на пенсію у 2005 році певний час проживав у Росії.
У 2017 році чоловік повернувся в Україну та мешкав у Бахмуті. Пізніше переїхав до Києва. Поліція також перевіряє його публічну активність у соцмережах та можливі проросійські погляди.
За словами правоохоронців, сусіди характеризували його як замкнуту людину.