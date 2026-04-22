"Генерал русской армии": всплыла правда о Голосеевском стрелке

58-летний Дмитрий Васильченков, устроивший стрельбу в Голосеевском районе Киева, называл себя генералом российской армии. Об этом стало известно после изучения его персональных файлов в телефоне. Как сообщает портал "Комментарии", данную информацию озвучил председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский после брифинга.

На устройстве Дмитрия Васильченкова были обнаружены видеозаписи, на которых он сам себя снимал во время стрельбы.

"Мы когда посмотрели определенные файлы у него в телефоне – он там постоянно снимал себя, где он стрелял. Он, когда ходил по подъезду, называл себя генералом российской армии. Мы понимаем, что были определенные у него изъяны", — сказал Выговский.

Кроме видео, полиция обнаружила аудиозапись. По словам Выговского, стрелок включил диктофон во время ссоры с соседом – предположительно, чтобы потом оправдать свои действия.

На запись попало все: как он поднялся в квартиру за карабином, как ходил по подъезду и вплоть до момента, когда забежал в супермаркет и захватил заложников.

Эту аудиозапись уже передали специалистам СБУ.

По данным полиции, нападающим был уроженец Москвы 58-летний Дмитрий Васильченков. С 1992 года он служил в Украине в автомобильных войсках, а после ухода на пенсию в 2005 году некоторое время проживал в России.

"Подняли его социальные страницы, взгляды у него отрицательные. Нельзя сказать, что у него была позиция украинская", – рассказал Выговский.

В 2017 году мужчина вернулся в Украину и жил в Бахмуте. Позже переехал в Киев. Полиция также проверяет его публичную активность в соцсетях и возможные пророссийские взгляды.

По словам правоохранителей, соседи характеризовали его как замкнутого человека.



