Главная Новости Регионы Киев Фото семьи, которая погибла сегодня на Киевщине: переехали, потому что будет спокойнее
commentss НОВОСТИ Все новости

Фото семьи, которая погибла сегодня на Киевщине: переехали, потому что будет спокойнее

Семья из Киева выехала в село, потому что надеялись, что будет спокойнее

22 октября 2025, 15:24
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня ночью в Киевской области погибла почти целая семья, которая выехала из столицы, потому что думали, что в селе будет спокойнее. Об этом сообщают журналисты Радио Свобода.

Фото семьи, которая погибла сегодня на Киевщине: переехали, потому что будет спокойнее

Фото семьи, которая погибла сегодня на Киевщине: переехали, потому что будет спокойнее

Прямое попадание дрона было в комнату в Погребах, где спали мама Антонина 1987 года рождения, ее дочь Аделина, которой было шесть месяцев, и 12-летняя племянница Анастасия. Все они погибли.

Дом мгновенно охватил пламя.

Фото женщины и двоих детей, которых Россия убила ударом по Киевщине, опубликовал Конотопский городской голова Артем Семенихин.

Фото семьи, которая погибла сегодня на Киевщине: переехали, потому что будет спокойнее - фото 2
Фото семьи, которая погибла сегодня на Киевщине: переехали, потому что будет спокойнее - фото 2

                                                                                                                                                                                                

Напомним, портал "Комментарии" писал , что страна-агрессор ночью атаковала Киевскую область. В результате вражеского удара погибли и ранены, повреждены частные дома и инфраструктура. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник.

Руководитель Киевщины отметил, что в результате атаки произошло возгорание двух частных домов в Броварском районе. Также поврежден фасад помещения АЗС. "Страна-террорист убила молодую женщину 1987 года рождения, шестимесячного младенца и двенадцатилетнюю девочку в селе Погребы Броварского района. Их тела найдены на месте пожара частного дома", — сообщил председатель Киевской ОГА.

                                                                                                                                                                                       



