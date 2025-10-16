"Фашисти": у престижній школі Києва шокували претензією через мову

У Києві в дитячій мовній школі Helen Doron стався мовний конфлікт: співробітниця навчального закладу нібито образила матерів дітей за їхні вимоги вести заняття українською мовою, назвавши їх "фашистами".

Фото: з відкритих джерел

Інцидент у київському центрі Helen Doron стався 9 жовтня, коли власниця франшизи звернулася до дітей російською мовою, а на зауваження батьків відповіла агресивно, назвавши їх "нацистами". Після резонансу її відсторонили від керівництва закладом.

Як повідомляє "Українська правда", мати одного з учнів, Олена Корусь, розповіла, що інцидент стався у холі центру під час занять її 5-річного сина. За її словами, під час уроку власниця франшизи Олена Сєрєбрякова зайшла до класу і голосно звернулася російською: "Вас на камеру видно, ваши родители увидят, как вы себя тут ведёте", після чого зачинила двері.

Олена Корусь зробила зауваження, оскільки деякі діти не розуміли російської мови, але Сєрєбрякова наполягала, що всі розуміють. Почалася суперечка, батьки вимагали перейти на українську, нагадуючи, що діяльність бізнесу в Україні має відповідати законодавству. Проте власниця відмовлялася змінювати підхід, заявляючи, що це її заклад і якщо комусь не подобається — можуть піти. Вона також запропонувала повернути гроші і образливо заявила, що дітей "треба дресирувати", додавши образи на адресу батьків, назвавши їх "нацистами". Відомо, що Сєрєбрякова переїхала з Москви 25 років тому.

Після інциденту Сєрєбрякова зв’язалася з Оленою Корусь, вибачилася і пообіцяла більше не керувати центром.

У пресслужбі Helen Doron підтвердили, що така поведінка не відповідає стандартам компанії. Сєрєбрякову тимчасово відсторонили від управління, заборонили контактувати з батьками і дітьми, а процес розірвання франшизи вже розпочато. Навчальний процес триватиме під керівництвом нової команди, яка дотримуватиметься цінностей школи.

