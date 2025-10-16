"Фашисты": в престижной школе Киева шокировали претензией из-за языка

В Киеве в детской языковой школе Helen Doron произошел языковой конфликт: сотрудница учебного заведения якобы оскорбила матерей детей за их требования вести занятия на украинском языке, назвав их "фашистами".

Фото: из открытых источников

Инцидент в киевском центре Helen Doron произошел 9 октября, когда владелица франшизы обратилась к детям на русском языке, а на замечания родителей ответила агрессивно, назвав их "нацистами". После резонанса ее отстранили от руководства заведением.

Как сообщает "Украинская правда", мать одного из учеников Елена Корусь рассказала, что инцидент произошел в холле центра во время занятий ее 5-летнего сына. По ее словам, на уроке владелица франшизы Елена Серебрякова зашла в класс и громко обратилась на русский: "Вас на камеру видно, ваши родители увидят, как вы себя здесь ведёте", после чего закрыла дверь.

Елена Корусь сделала замечание, поскольку некоторые дети не понимали русского языка, но Серебрякова настаивала, что все понимают. Начался спор, родители требовали перейти на украинский язык, напоминая, что деятельность бизнеса в Украине должна соответствовать законодательству. Однако владелица отказывалась менять подход, заявляя, что это ее заведение и если кому-то не нравится — могут уйти. Она также предложила вернуть деньги и оскорбительно заявила, что детей "надо дрессировать", добавив оскорбления в адрес родителей, назвав их "нацистами". Известно, что Серебрякова переехала из Москвы 25 лет назад.

После инцидента Серебрякова связалась с Еленой Корусь, извинилась и пообещала больше не управлять центром.

В пресс-службе Helen Doron подтвердили, что такое поведение не соответствует стандартам компании. Серебрякова временно отстранили от управления, запретили контактировать с родителями и детьми, а процесс расторжения франшизы уже начат. Учебный процесс будет продолжаться под руководством новой команды, которая будет придерживаться ценностей школы.

