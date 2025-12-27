Є загиблі та поранені: що відомо про удар РФ по Києву

Російська окупаційна армія 27 грудня завдала серії ракетно-дронових ударів по Києву. Вже відомо про загиблого і майже 30 постраждалих. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Удар по Києву. Фото: з відкритих джерел

За його словами, на одній із локацій ворожих ударів було виявлено фрагменти тіла. Мова про вороже влучення у багатоповерхівку у Шевченківському районі.

"За цією локацією, попередньо, ми маємо одного загиблого. Фрагменти тіла ми знайшли. Рятувальники щойно доповіли про це. І ми не знаємо, ця жінка, але це доросла людина", — повідомив Клименко.

Водночас у мері Києва повідомили, що у столиці значно зросла кількість постраждалих.

"Вже 28 постраждалих у столиці. 13 осіб госпіталізовано до медзакладів міста", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що в ніч на 27 грудня російські терористичні війська здійснили комбіновану атаку на Київ. Внаслідок обстрілів пожежі виникли одразу у семи районах столиці.

У Голосіївському районі після падіння безпілотника спалахнули три автомобілі на території СТО, спалах вдалося швидко ліквідувати. В Оболонському районі вогонь охопив триповерховий будинок. У Дарницькому районі горять кілька приватних будинків, зафіксовано пожежу на верхньому поверсі 24-поверхового будинку та існувала загроза розповсюдження полум'я на будинок для людей похилого віку. У Дніпровському районі спалах відбувся у 18-поверхівці.

За попередньою інформацією, у столиці постраждали близько 20 людей, серед них двоє дітей. Через атаку у Києві ввели екстрені відключення електроенергії, а майже третина міста залишилася без тепла.

