Есть погибшие и раненые: что известно об ударе РФ по Киеву

Российская оккупационная армия 27 декабря нанесла серии ракетно-дроновых ударов по Киеву. Уже известно о погибшем и почти 30 пострадавших. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

По его словам, на одной из локаций вражеских ударов были обнаружены фрагменты тела. Речь о вражеском попадании во многоэтажку в Шевченковском районе.

"По этой локации, предварительно, мы имеем одного погибшего. Фрагменты тела мы нашли. Спасатели только что доложили об этом. И мы не знаем, эта женщина, но это взрослый человек", — сообщил Клименко.

В то же время в мэри Киева сообщили, что в столице значительно возросло количество пострадавших.

"Уже 28 пострадавших в столице. 13 человек госпитализированы в медучреждения города", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, в ночь на 27 декабря российские террористические войска совершили комбинированную атаку на Киев. В результате обстрелов пожары возникли сразу в семи районах столицы.

В Голосеевском районе после падения беспилотника загорелись три автомобиля на территории СТО, возгорание удалось быстро ликвидировать. В Оболонском районе огонь охватил трехэтажный частный дом. В Дарницком районе горят несколько частных домов, зафиксирован пожар на верхнем этаже 24-этажного дома и существовала угроза распространения пламени на дом престарелых. В Днепровском районе возгорание произошло в 18-этажке.

По предварительной информации, в столице пострадали около 20 человек, среди них двое детей. Из-за атаки в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии, а почти треть города осталась без тепла.

