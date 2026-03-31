“Є-Бак” не допоміг: нові ціни на проїзд у приміських маршрутках Києва шокують

В березні почали зростати ціни на проїзд у міських та приміських маршрутках Києва.

У столиці вартість проїзду на деяких маршрутках уже становить 20 грн. А приміські рейси значно здорожчали — деякі з них коштують 100 грн.

Так від ст.м. Святошин до смт Ворзель можна доїхати за 100 грн, від Ворзеля до Бучі — 40 грн, до Гостомеля — 50 грн.

Від ст.м. Академмістечко до Бучі коштує 95 грн, до Ірпеня — 80 грн, до Романівки — 60 грн.

Вартість проїзду на маршрутці з Києва до Боярки зросла до 100 грн. За останні три місяці вартість підвищилась на 30 грн. Дістатися з Києва до Білогородки коштує 85 грн, а проїзд у межах приміських населених пунктів — 20 грн.

Проїзд із Броварів до Києва в маршрутках у березні зріс до 50 грн.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що підвищення податків і реалізація нової державної програми, щоб стабілізувати складну ситуацію з паливом. У Верховній Раді розводять руками — до кризи призвели рішення влади, а нові ініціативи її тільки поглиблюють.

Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, що “Є-бак” не допоможе. За його словами, у Раді продовжують ігнорувати багато важливих і актуальних законопроєктів. Зокрема, без розгляду залишаються ініціативи, які б могли стабілізувати складну ситуацію з паливом і знизити ціни на заправках, пояснив політик.

За його словами, саме рішення влади призвели до погіршення ситуації на ринку палива. Пояснив, що від 30% до 47% ціни на стелах АЗС — це податки, які забирає держава. Ще з 2023 року депутати попереджали, що підвищення ПДВ з 7% до 20% і акцизів на пальне вдарить по економіці.



