"Е-Бак" не помог: новые цены на проезд в пригородных маршрутках Киева шокируют

В марте начали расти цены на проезд в городских и пригородных маршрутках Киева.

В столице стоимость проезда на некоторых маршрутках уже составляет 20 грн. А пригородные рейсы значительно подорожали – некоторые из них стоят 100 грн.

Так от ст.м.Святошин до пгт Ворзель можно доехать за 100 грн, от Ворзеля до Бучи – 40 грн, до Гостомеля – 50 грн.

От ст.м. Академгородок в Бучу стоит 95 грн, в Ирпень — 80 грн, в Романовку — 60 грн.

Стоимость проезда на маршрутке из Киева в Боярку выросла до 100 грн. За последние три месяца стоимость повысилась на 30 гривен. Добраться из Киева в Белогородку стоит 85 грн, а проезд в пределах пригородных населенных пунктов – 20 грн.

Проезд из Броваров в Киев в маршрутках в марте вырос до 50 грн.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что повышение налогов и реализация новой государственной программы, чтобы стабилизировать сложную ситуацию с топливом. В Верховной Раде разводят руками — к кризису привели решение власти, а новые инициативы его только усугубляют.

Народный депутат Дмитрий Разумков убежден, что "Е-бак" не поможет. По его словам, в Раде продолжают игнорировать многие важные и актуальные законопроекты. В частности, без рассмотрения остаются инициативы, которые могли бы стабилизировать сложную ситуацию с топливом и снизить цены на заправках, пояснил политик.

По его словам, именно решение властей привело к ухудшению ситуации на рынке топлива. Объяснил, что от 30% до 47% цены на стелах АЗС – это налоги, которые забирает государство. Еще с 2023 года депутаты предупреждали, что повышение НДС с 7% до 20% и акцизов на горючее ударит по экономике.



