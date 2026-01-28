Дрони атакували Київщину: є загиблі та серйозні руйнування

Внаслідок атаки РФ на Київщину постраждала Білогородська громада. Ушкодження отримав багатоквартирний будинок. Є загиблі. Про це у Telegram повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Удар по Київській області. Фото: ДСНС

Глава ОВА зазначив, у Білогородській громаді пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Відбулося загоряння покрівлі та верхнього поверху.

"На місці працюють рятувальники, медики перебувають у режимі очікування та контролю", — написав він.

За словами Миколи Калашника, проводиться евакуація мешканців. Вся необхідна першочергова допомога надається.

Згодом керівник області повідомив, що в Білогородській громаді в результаті атаки РФ загинули двоє людей — чоловік і жінка.

Ще чотири особи звернулися по медичну допомогу. Молода жінка та двоє дітей отримали гостру реакцію на стрес, чоловік отримав отруєння продуктами горіння.

Усім постраждалим оперативно надали необхідну допомогу на місці, повідомив Микола Калашник.

"З людьми працюють психологи, медики продовжують чергування", – написав чиновник.

Пожежу у житловому будинку локалізовано.

