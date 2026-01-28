logo

Дроны атаковали Киевщину: есть погибшие и серьезные разрушения
Дроны атаковали Киевщину: есть погибшие и серьезные разрушения

На Киевщине из-за вражеской атаки – двое погибших

28 января 2026, 07:01
Автор:
Кравцев Сергей

В результате атаки РФ на Киевщину пострадала Белогородская община. Повреждения получил многоквартирный дом. Есть погибшие. Об этом у себя в Telegram сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник. 

Дроны атаковали Киевщину: есть погибшие и серьезные разрушения

Удар по Киевской области. Фото: ГСЧС

Глава ОВА отметил, в Белогородской громаде поврежден многоэтажный жилой дом. Произошло возгорание кровли и верхнего этажа.

"На месте работают спасатели, медики находятся в режиме ожидания и контроля", — написал он.

По словам Николая Калашника, проводится эвакуация жителей. Вся необходимая первоочередная помощь предоставляется.

Спустя какое-то время руководитель области сообщил, что в Белогородской громаде в результате атаки РФ погибли два человека — мужчина и женщина.

Еще четыре человека обратились за медицинской помощью. Молодая женщина и двое детей получили острую реакцию на стресс, мужчина получил отравление продуктами горения.

Всем пострадавшим оперативно оказали необходимую помощь на месте, сообщил Николай Калашник.

"С людьми работают психологи, медики продолжают дежурство", — написал чиновник.

Пожар в жилом доме локализован.

Читайте также на портале "Комментарии" - удары по украинской энергетике стали настолько болезненными, что энергетики до сих пор пытаются исправить ситуацию, ведь до сих пор ситуация в энергетике довольно сложная. Едва ли не самой сложной остается ситуация в Киеве. Возможна ли в Киеве гуманитарная катастрофа? Сколько будет продолжаться восстановление ТЭЦ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – когда мы можем дойти до блэкаута: уже появилась новая угроза энергетике.




