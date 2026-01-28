Дроны атаковали Киевщину: есть погибшие и серьезные разрушения

Рубрики
В результате атаки РФ на Киевщину пострадала Белогородская община. Повреждения получил многоквартирный дом. Есть погибшие. Об этом у себя в Telegram сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.
Удар по Киевской области. Фото: ГСЧС
Глава ОВА отметил, в Белогородской громаде поврежден многоэтажный жилой дом. Произошло возгорание кровли и верхнего этажа.
По словам Николая Калашника, проводится эвакуация жителей. Вся необходимая первоочередная помощь предоставляется.
Спустя какое-то время руководитель области сообщил, что в Белогородской громаде в результате атаки РФ погибли два человека — мужчина и женщина.
Еще четыре человека обратились за медицинской помощью. Молодая женщина и двое детей получили острую реакцию на стресс, мужчина получил отравление продуктами горения.
Всем пострадавшим оперативно оказали необходимую помощь на месте, сообщил Николай Калашник.
Пожар в жилом доме локализован.
