Правоохоронці Києва встановили, що під час нічного обстрілу столиці доступ до приміщення у Подільському районі для жінки з дитиною обмежувала 69-річна місцева жителька, яка разом з іншими мешканцями самовільно облаштувала одну з кімнат меблями для власного комфорту. Водночас, всі інші приміщення укриття були у вільному доступі для користування. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Поліції Києва.

До жінки, що не пустила мати з дитиною до укриття, прийшла поліція

Поліцейські провели профілактичну бесіду із мешканцями будинку та наголосили, що усі приміщення захисної споруди мають бути у вільному доступі та не можуть бути обмежені за жодних обставин.

Крім того, пенсіонерку, яка нетактовно спілкувалась із киянкою, притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Києві сьогодні вночі під час масованого обстрілу в одне з укриттів Подільського району не пустили жінку з дитиною. Вони змушені були перечікувати тривогу в коридорі, повідомляють у мережі. Інша жінка заявила, що "вони тут зробили все для себе".

Мати дитини просила їх пустити, дитина плакала, але жінка у дверях в укриття стояла на своєму і так і не пустила людей сховатися від обстрілу.

На інцидент в одному з укриттів Києва відреагувала поліція. На місце події прибули патрульні. Правоохоронці встановили учасників інциденту, конфлікт врегульовано. Поліція з’ясовує усі обставини події та надає правову оцінку діям учасників.

У КМВА також відреагували на відмову жінці з дитиною в доступі до укриття. Зазначається, що це була бібліотека, відповідні служби перевірять балансоутримувача.