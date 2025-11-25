Правоохранители Киева установили, что во время ночных обстрелов столицы доступ в помещение в Подольском районе для женщины с ребенком ограничивала 69-летняя местная жительница, которая вместе с другими жителями самовольно обустроила одну из комнат мебелью для собственного комфорта. В то же время все остальные помещения укрытия были в свободном доступе для пользования. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

К женщине, которая не пустила мать с ребенком в укрытие, пришла полиция

Полицейские провели профилактическую беседу с жителями дома и подчеркнули, что все помещения защитного сооружения должны быть в свободном доступе и не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах.

Кроме того, пенсионерка, бестактно общавшаяся с киевлянкой, привлечена к административной ответственности по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Киеве сегодня ночью во время массированного обстрела в одно из укрытий Подольского района не пустили женщину с ребенком. Они вынуждены были пережидать тревогу в коридоре, сообщают в сети. Другая женщина заявила, что "они здесь сделали все для себя".

Мать ребенка просила их пустить, ребенок плакал, но женщина в дверях в укрытие стояла на своем и так и не пустила людей спрятаться от обстрела.

На инцидент в одном из укрытий Киева отреагировала полиция. На место происшествия прибыли патрульные. Правоохранители установили участников инцидента, конфликт урегулирован. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и дает правовую оценку действиям участников.

В КГВА также отреагировали на отказ женщине с ребенком в доступе к укрытию. Отмечается, что это была библиотека, соответствующие службы будут проверены балансодержателем.